Kriminalbeamte zu Würzburg: Psychiatrische Kapazitäten ausbauen

Nach der tödlichen Messerattacke von Würzburg hat der Bund der deutschen Kriminalbeamten (BDK) einen Ausbau der psychiatrischen Behandlungskapazitäten in Deutschland gefordert. Knapp ein Drittel der alleinhandelnden Attentäter der Jahre 2000 bis 2015 sei psychisch krank gewesen, sagte der Bundeschef der Polizeigewerkschaft, Sebastian Fiedler, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das Problem eines Fachkräftemangels in den deutschen Psychiatrien müsse von der Bundesregierung dringend gelöst werden.

Probleme durch Schizophrenie und Kriegserlebnisse

"Wer an bestimmten Arten von Schizophrenie leidet, trägt ein erhebliches Risiko in sich, zum Gewalttäter zu werden. Den Menschen muss dringend geholfen werden", sagte Fiedler. Ein besonderes Problem seien außerdem Menschen, die aufgrund von Kriegserlebnissen psychisch erkrankten. Dabei handele es sich indes nicht um ein "originäres Thema der Sicherheitsbehörden", das Problem müsse vielmehr vom Gesundheitssektor angegangen werden.

Messer-Täter von Würzburg vor Bluttat in Fachklinik

In Würzburg hatte ein 24-jähriger Somalier am Freitag drei Menschen erstochen und sieben weitere verletzt, die meisten davon schwer. Er sitzt wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs in Untersuchungshaft. Die Tatmotive sind unklar. Der in einem Obdachlosenheim wohnende Mann befand sich wegen psychischer Auffälligkeiten bereits zuvor in einer Fachklinik. Auch ein etwaiges islamistisches Motiv steht noch im Raum. Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren.

