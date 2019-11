vor etwa einer Stunde

Krimi-Dreharbeiten in Passau gehen zu Ende

Der zweite ARD-Passau-Krimi ist im Kasten. Eine der letzten Szenen wurde in der Kirche St. Michael aufgenommen. In der Passauer Altstadt, sowie an Donau und Inn kam es durch die Dreharbeiten immer wieder zu Verkehrs-Einschränkungen.