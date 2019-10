vor 39 Minuten

Kriegsmunitionsfund in Neutraubling - Sprengung am Mittag

Zum wiederholten Mal ist in einem Baugebiet in Neutraubling im Landkreis Regensburg Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Laut Polizei beginnt die Entschärfung der Blindgänger am Mittag.