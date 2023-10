Kriegsgräberputzen als Zeichen für den Frieden

In Uniform wischt ein junger Soldat des Logistikbataillons 472 aus Kümmersbruck mit dem Lappen über das Eiserne Grabkreuz. Er poliert die Inschrift, danach wischt er über die Grablaterne. Ein weiterer Soldat mäht Rasen, ihre Kameraden stechen rund um die kleinen betonierten Grabplatten den darüber gewachsenen Rasen weg. Sie unterstützen jedes Jahr die Ehrenamtlichen der Kurfürstlichen Schlosswache Amberg bei der Pflege der 140 Kriegsgräber auf dem Katharinenfriedhof in Amberg.

Auf jedem Grab eine Kerze

Es ist eine Herzensangelegenheit für Vorsitzende Katharina Wennicke und ihre Mutter Gabriele. "Weil es ein Zeichen für Frieden und Toleranz ist", sagt Katharina Wennicke. Krieg könne nie etwas Gutes bringen, sondern bringe immer Tod mit sich, nickt auch die Mutter. Sie ist ein Kind der Nachkriegszeit. Dass sie in ihrem Leben nochmal Krieg auf europäischem Boden erleben müsse, hätte sie sich nicht vorstellen können. Sie zündet auf jedem der 140 Kriegsgräber eine Kerze an. Bis zum Volkstrauertag am 19. November bekommt jedes Grab auch noch einen kleinen Blumenkranz. In den 140 Gräbern sind mehr als 500 Menschen bestattet.

Spendensammlung für Suche, Bergung, Bestattung

Am Wochenende startet der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder die jährlichen Haus- und Straßensammlungen. Mit den Spenden werden die Suche, Bergung, Bestattung und Pflege von Kriegstoten und ihren Gräbern in vielen Ländern finanziert. Laut einer Datenbank auf der Internetseite volksbund.de gelten immer noch mehr als fünf Millionen Deutsche seit den beiden Weltkriegen als vermisst, vor allem in Osteuropa. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist die Suche und Bergung der Toten leichter geworden. Erst vor Kurzem wurde laut der Internetseite des Volksbundes in Litauen der einmillionste Kriegstote nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geborgen und umgebettet.

Grabkreuze auf Vordermann bringen

Mit den Spenden finanziert der Volksbund aber auch Jugendbegegnungen in ganz Europa. Eine kleine Art der Begegnung ist auch die Putzaktion auf dem Amberger Katharinenfriedhof. Johannes (28) ist bei der Kurfürstlichen Schlosswache aktiv und poliert gerade Grabkreuze. Johannes findet die Hilfsbereitschaft der Soldaten schön. Damit sei die Bundeswehr präsent in der Gesellschaft.

Allerdings macht sich der 28-Jährige auch viele Gedanken beim Polieren, wer hier liegt, ob er die Namen aus seiner Verwandtschaft kennt oder was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf ihn zukomme. Die Zeit voller Konflikte und Kriege sei nicht schön, sagt er. Auch die Ergebnisse der Landtagswahl am Sonntag, also welche Parteien stärker geworden seien, sporne ihn an, selber alles dafür zu tun, dass es nicht mehr in "so eine Richtung gehen kann", sagt er.

Bayernweit größte Kriegsgräberstätte in Neumarkt

Der Amberger Bürgermeister Martin Preuß sieht in den Kriegsgräbern die größten Mahnmale für den Frieden. Davon sollte ein Zeichen des Gedenkens, Erinnerns und der Versöhnung ausgehen. Im Volkstrauertag sieht er eine Friedenskundgebung. In allen Kommunen wird dabei an die Toten aus den beiden Weltkriegen erinnert.

Das Spendensammeln für die Pflege der Kriegsgräber und die Suche nach vermissten Soldaten aus den Weltkriegen übernehmen in Bayern Hunderte Ehrenamtliche. In Amberg und Weiden sind Bundeswehrsoldaten aus Kümmersbruck auf dem Marktplatz unterwegs. Die größte Kriegsgräberstätte Bayerns befindet sich in Neumarkt. Hier sind mehr als 5.000 Tote bestattet.