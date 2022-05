Kriegsfotograf aus Bamberg über seinen bewegenden Einsatz

Till Mayer ist Fotograf. Er war von März bis Mai als Kriegsreporter in der Ukraine und hat viele unterschiedliche Menschen vor der Kamera gehabt. Mayer sitzt in seinem Wohnzimmer am Laptop. Er zeigt auf ein Foto, auf dem eine alte Frau zu sehen ist, die vor ihrem zerstörten Haus steht. "Zwei Stunden vorher ist bei der Frau ein Raketenteil eingeschlagen", erzählt der Fotograf. Auf einem anderen Foto fährt ein Mädchen mit einem pinken Fahrrad an einer zerbombten Wohnsiedlung in Kiew vorbei.

Fotograf berichtet seit 2014 aus der Ukraine

Während Till Mayer in seiner Wohnung in Bamberg sitzt, blinken auf seinem Handy immer wieder Warnungen auf: Schon wieder ist eine Rakete in einer ukrainischen Stadt eingeschlagen. Die Warn-App hat der Fotograf auch in Deutschland noch auf seinem Handy installiert. Denn schon Mitte Juni wird er wieder ins Kriegsgebiet fahren. Mit seinen Fotos will er die Lage im Land dokumentieren.

Die Ukraine kennt Till Mayer gut. Seit 2014 berichtet der Oberfranke schon über die Konflikte im Osten des Landes. Der Fotograf hat inzwischen Freunde im ganzen Land. So wie Sascha aus Charkiw. Mit ihm erlebte er Momente der Freude mitten im Krieg. Denn Sascha habe zum ersten Mal Fronturlaub bekommen, als Mayer in Charkiw war. Mayer hat Fotos vom Wiedersehen mit Sascha und seiner Freundin Julia gemacht. Auf dem Bild lächelt der Soldat Sascha und umarmt seine Freundin glücklich.

Viele freiwillige Helfer in der Ukraine

Till Mayer war in Charkiw, Kiew und Lwiw unterwegs. Ihn habe besonders fasziniert, dass sich überall so viele Menschen freiwillig engagieren. "An U-Bahn-Stationen haben Freiwillige die Versorgung von vertriebenen Menschen organisiert, ohne dass Organisationen beteiligt waren. In dem Ausmaß habe ich das noch nie erlebt wie in der Ukraine", so Mayer.

Schwer traumatisierte Kinder

Während Meyer erzählt, geht er zu seiner Garderobe und holt seine Ausrüstung aus einem Schrank. Auf seinen hat er immer eine schusssichere Weste und einen dunklen, gepanzerten Helm, auf dem in weißen Buchstaben "Presse" steht, dabei.

Angst habe er als Fotograf im Kriegsgebiet nicht. Bewegt sei er vor allem vom Schicksal der Kinder, die schon in jungen Jahren viel Leid erleben müssten. "Durch den Krieg sind um die 100.000 Kinder schwer traumatisiert, für ihr Leben lang."

Auch Frauen kämpfen in der Ukraine

Für Till Mayer sei es wichtig, mit seinen Fotos den Menschen in Deutschland zu zeigen, was in Kriegsgebieten passiert und mit Stereotypen zu brechen. Denn in der Ukraine kämpfen nicht nur Männer, es gäbe auch Soldatinnen. Meyer denkt auch immer wieder darüber nach, wie der russische Angriffskrieg hätte verhindert werden können. Der Kriegsreporter meint, dass der Westen zu lange weggeschaut habe. "Ich glaube, wenn es nach der Annexion der Krim ein Embargo gegeben hätte, dann wäre das jetzt nicht passiert", meint Mayer.

Einige Bilder des Kriegsfotografen sind im Armeemuseum in Ingolstadt zu sehen: Dort findet noch bis Ende Juni eine Sonderausstellung über den Krieg im Donbass statt.