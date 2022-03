Krieg: SKF Schweinfurt hilft ukrainischen Mitarbeitenden

Das Schweinfurter Kugellager-Unternehmen SKF leistet humanitäre Hilfe für seinen ukrainischen Unternehmensstandort in Luzk. Dies teilte Holger Laschka, Pressesprecher des Unternehmens, auf Anfrage von BR24 mit. Die ukrainische Stadt Luzk liegt circa 80 Kilometer von der polnischen Grenze und rund 120 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. SKF wolle vor Ort aber nicht nur Hilfe für seine Beschäftigten und deren Familien leisten, sondern auch Krankenhäuser unterstützen.

Insgesamt gehen zwölf Paletten mit medizinischem Material in die Ukraine

Das Unternehmen sendete von Schweinfurt aus bereits vier Paletten mit medizinischem Material zum polnischen Werk in Poznan. Von dort aus würden die Paletten nach Luzk in der Ukraine weitertransportiert, so Laschka. Am Donnerstag sollen acht weitere Paletten mit medizinischem Material in Richtung Ukraine gesendet werden. Die Hilfslieferungen beinhalten unter anderem Verbandsmaterial, Infusionen und Medikamente. "Die Organisation leitet unser Werksarzt Dr. Gregor Simenc", ergänzte Laschka. Zudem würden auch andere europäische SKF-Standorte Hilfsgüter über Polen in die Ukraine schicken.

Groß-Bunker soll mit Strom versorgt werden

Außerdem habe das Schweinfurter Unternehmen ein neues Notstromaggregat für einen Luftschutzbunker in Luzk organisiert. Laut Laschka kann der Bunker 2.500 Menschen Schutz bieten. Überdies wolle SKF seine Beschäftigten und deren Familienangehörigen im Falle einer Flucht auch in Schweinfurt und anderen europäischen Standorten unterbringen. Dies erfolge durch die Unterstützung von Betriebsangehörigen. Am Unternehmensstandort Luzk hat SKF 1.200 Beschäftigte.