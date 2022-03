Jetzt red i: Krieg in der Ukraine - Wie gehen wir damit um?

Das, was wir uns alle lange nicht vorstellen konnten, ist bittere Realität: Der Krieg mitten in Europa geht in die dritte Woche. Die russische Armee rückt weiter vor, doch die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand. Erste Verhandlungen über einen Waffenstillstand sind gescheitert, vor allem die Zivilbevölkerung leidet unter den russischen Angriffen.

Mehr als zwei Millionen Menschen haben ihr Heimatland bereits verlassen und auch in Bayern sind schon tausende Flüchtlinge angekommen. Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist überwältigend. Viele Bürgerinnen und Bürger spenden oder packen mit an, um die ankommenden Flüchtlinge zu versorgen.

Reden Sie mit!

Was können wir tun, um die Not der Menschen zu lindern? Wie verändert der Krieg unsere Politik? Was bedeutet der Konflikt für die Ukrainer, aber auch für die Russen, die in Bayern leben? Wie gehen wir als Gesellschaft damit um?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern und Johannes Grotzky, Journalist und ehemaliger ARD-Korrespondent in Moskau.