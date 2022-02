Krieg in der Ukraine: Friedensdemos in Bayern

In Bayern haben Tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. In München, Nürnberg, Erlangen oder Regensburg haben sie ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet.

München: 5.000 demonstrieren für den Frieden

Alleine in München, das Kiew als Partnerstadt hat, waren es am Samstag nach Polizeiangaben 5.000 Menschen. Die Versammlung auf dem Karlsplatz in der Innenstadt sei friedlich verlaufen, hieß es. Auf Plakaten forderten die Demonstrierenden unter anderem Frieden für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Sie schwenkten die Flaggen der Ukraine, Europas oder die ihrer Herkunftsländer. Auf ihren Schildern stand: "Stop Putin", "Stop the war" oder "Swift aus".

Immer wieder erklang "Solidarität" als Parole. Die Sprecher der Demo forderten unter anderem von der Deutschen Politik, dass Russland aus dem Zahlungssystem Swift ausgeschlossen wird. Zudem solle der ukrainische Luftraum geschlossen werden.

500 Demonstranten in Erlangen

Auch in Nürnberg und Erlangen gingen Tausende auf die Straße. Das "Erlanger Bündnis für Frieden" und die "Erlanger Christen für Frieden" veranstalteten auf dem Besiktasplatz beziehungsweise am Rathausplatz zwei Demonstrationen mit insgesamt 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es wurde sowohl Kritik an Russland laut wie an der Nato.

Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) sagte, dass ihn zahlreiche E-Mails aus der russischen Partnerstadt Wladimir erreicht hätten, in denen die Menschen den russischen Angriffskrieg verurteilten und sich gegen Präsident Putin aussprächen.

Die Stadt Erlangen bereitet sich laut OB Florian Janik (SPD) seit einigen Tagen darauf vor, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Es gebe derzeit 150 gesicherte Plätze. Zudem kämen zahlreiche Angebote aus der Zivilbevölkerung, Menschen aufzunehmen. Damit wolle sich die Stadtverwaltung in der kommenden Woche auseinandersetzen.

In Nürnberg stehen Ukrainer und Russen zusammen

In Nürnberg versammelten sich laut Polizei etwa 3.500 Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstagnachmittag am Kornmarkt. Die Kundgebung wurde gemeinsam vom "Verein der Ukrainer in Franken e.V." und der "Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland" organisiert.

Dementsprechend waren sowohl viele Ukrainer als auch Russen vor Ort. Die Stimmung war extrem emotional. Die ukrainische Mitinitiatorin Viktoriya Levynska sagte dem BR: "Wir stehen hier alle zusammen, Russen und Ukrainer gemeinsam im Kampf gegen Putin. Wir vereinen uns alle so wie nie zuvor." Die in Russland aufgewachsene Mit-Organisatorin Elizaveta Shlosberg sagte dem BR, sie schäme sich für die russische Regierung.

Beide Seiten wollen die anderen europäischen Länder wachrütteln und zum Handeln aufrufen. "Lasst uns nicht im Stich!", sagt Viktoriya Levynska und warnt, dass niemand wisse, was Putin mache, wenn er mit der Ukraine fertig sei. Europa müsse zusammenstehen

Regensburg: Menschen mit Tränen in den Augen

In Regensburg haben sich mehrere hundert Menschen haben zu einer Mahnwache auf dem Donaumarkt vor dem Haus der Bayerischen Geschichte eingefunden. Die Stadt hatte die Mahnwache organisiert. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer sagte in ihrer Rede, dass Regensburg die Ukraine so weit es gehe unterstützen werde – sei es mit Hilfsgütern oder mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen.

Viele Menschen hatten während der Reden Tränen in den Augen. Die Demonstranten schwenkten ukrainische Fahnen oder hielten Schildern mit der Aufschrift "Stoppt Putin, Stoppt den Krieg" oder "Ukraine beschützen und helfen".

Auch viele Ukrainer, die in der Region leben, sind zur Mahnwache nach Regensburg gekommen. Sie bitten um internationale Unterstützung, hoffen auf den Westen, fordern sofortige, scharfe Sanktionen. Viele Menschen fordern auch, dass der Westen mehr Waffen und Schutzausrüstung in die Ukraine liefert. Unter den Demonstranten waren auch Russen, die ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen wollten.