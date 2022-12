Krieg, Atomkraft, Winnetou – Söder und die Landespolitik 2022

Söder und die neuen CSU-Generalsekretäre

Zugleich versuchte Söder, im Februar auch in der CSU-Landesleitung frischen Wind zu entfachen – mit der Berufung Stephan Mayers zum Generalssekretär. Der erhoffte Aufbruch wurde aber nach nicht einmal zehn Wochen jäh gestoppt: Mayer stolperte darüber, dass er einen Journalisten wegen dessen Berichterstattung offenkundig bedroht haben hatte.

Als Söder dann den Landtagsabgeordneten Martin Huber zum Nachfolger erkor, dauerte es keine 40 Stunden bis zu neuen negativen Schlagzeilen – wegen Plagiatsvorwürfen in Zusammenhang mit der Doktorarbeit des neuen CSU-Generals. Mehrere Monate ließ sich die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) für die anschließende Prüfung Zeit. Zwar sah sie schließlich die Voraussetzungen für einen Entzug des Doktorgrades nicht gegeben, äußerte aber deutliche Kritik an Hubers Arbeit. Daraufhin kündigte der heute 45-Jährige an, freiwillig auf das Führen seines Doktortitels zu verzichten.

Der Ukraine-Krieg und die Energiefrage

Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und seinen Folgen rückte dann die Energieversorgung in den Fokus. Nicht nur Fracking-Forderungen und bayerische Wasserstoff-Initiativen prägten dabei Söders Jahr: Aus dem einstigen Kämpfer für einen raschen Atomausstieg wurde auch der lauteste Rufer nach einer AKW-Laufzeitverlängerung um mehrere Jahre. Für die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke will er auch jetzt noch neue Brennstäbe bestellen lassen. Mit CDU-Chef Merz pilgerte Söder sogar zum AKW Isar 2 – die Fotos der Unionspolitiker vor dem mächtigen Kühlturm sorgten für Aufmerksamkeit.

Gegen Vorwürfe aus Berlin, Bayern habe den Ausbau der Windkraft verschleppt, wehrt sich Söder vehement – und rattert regelmäßig Zubau-Zahlen herunter, um Bayerns Spitzenposition bei erneuerbaren Energien zu belegen. Zugleich lockerte das bayerische Kabinett die 10-H-Abstandsregel für Windräder, um den Ausbau zu erleichtern. Mehr ins Gewicht fallen dürfte aber das "Wind-an-Land-Gesetz" der Bundesregierung, das schon bald deutlich mehr Flächen für Windkraft vorschreibt.

Politologin Münch ist der Meinung, dass Söder nach seinen zwischenzeitlichen bundespolitischen Ambitionen seine Rolle gefunden hat – die nun auf den Freistaat beschränkt sei. "Und er übt sie gerne aus: Nämlich von Bayern aus, vom sogenannten freien Süden aus, gegen die Ampel zu wettern."

"Politik muss kompromissbereit und pragmatisch sein"

Dagegen gab die bayerische Landtagspräsidentin und oberbayerische CSU-Bezirkschefin Ilse Aigner auch Fehler ihrer eigenen Partei zu. Aigner räumte im "Zeit"-Interview ein, dass der Widerstand der CSU gegen den Bau neuer Stromtrassen seit 2014 bis heute Folgen habe. "Wir sind beim Strom abhängiger als andere von Atomkraftwerken, und es gibt Engpässe bei den Leitungen von Nord nach Süd." Dafür machte Aigner indirekt auch Söder mitverantwortlich.

Der russische Einmarsch in der Ukraine bewegte aber nicht nur CSU und Freie Wähler zum Umdenken in der Energiepolitik, auch andere Parteien schlugen neue Töne an. So plädierten wegen der unsicheren Gaslieferungen aus Russland beispielsweise in München auch SPD und Grüne zumindest für einen sogenannten Streckbetrieb des Atomkraftwerks Isar 2 – also eine um ein paar Monate verlängerte Laufzeit. In dieser außergewöhnlichen Situation müsse Politik kompromissbereit und pragmatisch sein, argumentierte Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne).

150.000 ukrainische Geflüchtete registriert

Die wohl spürbarste Kriegsfolge für den Freistaat waren Menschen – sehr viele Menschen. Bis Anfang Dezember wurden laut Innenministerium in Bayern rund 150.000 ukrainische Geflüchtete registriert, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Kinder und Jugendliche. 34.000 Menschen aus der Ukraine lebten zu diesem Zeitpunkt in staatlichen Unterkünften. Deren Kapazität stieß im Jahresverlauf an ihre Grenzen, auch wegen vieler Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber aus anderen Regionen der Welt. Unterdessen entstanden in Bayerns Schulen viele Brückenklassen für geflüchtete Kinder – ukrainische Lehrerinnen kommen aber bisher auch wegen der großen Bürokratie nicht so viel wie erhofft zum Zug.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sorgte auch für eine Debatte über frühere Putin-Besuche der CSU-Spitze, bei denen es vor allem um die "Energiepartnerschaft" ging. Der damalige Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer hinterfragte bei einer solchen Reise noch 2016 die Sanktionen gegen Russland – nach der Krim-Annexion. Der bayerische Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann spricht im Rückblick von "schwer problematischer Nebenaußenpolitik". Auch der aktuelle Parteichef Söder reiste 2020 nach Moskau, betonte nach Kriegsbeginn aber, er sei eingeladen worden und habe die Reise mit dem Kanzleramt abgestimmt. Zudem habe er die schon damals bestehenden Sanktionen bei dem Treffen im Kreml verteidigt.