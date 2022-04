Kreuzweg mit Kaiserblick: Auf den Florianiberg in Oberaudorf

Zwischen Buchen und Eichen stehen kleine weiße Häuschen mit Dach. 14 Kreuzwegstationen säumen den Weg hoch zum Florianiberg am südlichen Ortsrand von Oberaudorf. Jedes kleine Kapellchen erzählt ein Stück von der Leidensgeschichte Christi – den Weg vom Einzug in Jerusalem über Verhaftung und Folter bis zum Tod am Kreuz.

Kreuzweg mit Blick auf Wilden und Zahmen Kaiser

Früher hieß der Florianiberg Schweinsberg, weiß Wanderführer Markus Hartmann, weil die umliegenden Bauern hierher ihre Schweine getrieben haben, damit sie die Eicheln und Bucheckern fressen können. Schon um 1500 stand hier wohl die erste Kapelle. 1703 wurde dann ein kleines Kirchlein gebaut und dem heiligen Florian geweiht: aus Dank der Oberaudorfer nach einem großen Brand im Ort. Seitdem heißt die Anhöhe mitten im Inntal Florianiberg. Von der Kirche aus hat man einen ausgezeichneten Blick auf Zahmen und Wilden Kaiser.

Ursprünglich ging der Kreuzweg hinauf zum Florianiberg mitten im Ort los. Aber als die Bahnlinie durchs Inntal gebaut wurde, störten die kleinen weißen Kapellchen. So wurden die ersten sieben Stationen abgerissen. Und direkt auf dem Florianiberg wiederaufgebaut. Dass man mit der Bahn anreisen kann, ist heute natürlich praktisch. Der eigentliche Kreuzweg ist dagegen aber recht kurz geworden. Wanderführer Markus Hartmann startet daher die Kreuzwegwanderung trotzdem schon im Ort. Und nimmt auf dem Weg auch noch den Schlossberg mit.

Symbolisch mitleiden mit Jesus - und dem Leid der Welt

Das Kreuz tragen, auf sich nehmen und symbolisch mitleiden mit Jesus, mit dem Leid der Welt - das ist der Sinn eines Kreuzwegs. Wenn man dabei auf einen Berg steigt, kann man das vielleicht besser nachempfinden, als wenn man in einer Kirche vor einer Kreuzwegstation betet. Darum findet man in den Bergen oft Kreuzwege so wie hier. Auch am Riederstein am Tegernsee gibt es einen. Über 500 Stufen geht man an den 14 Stationen hoch zum Gipfel. Beim Aufstieg zum Kalvarienberg in Füssen muss man 150 Höhenmeter überwinden. So viel sind es hier nicht. So ein Weg wie auf den Florianiberg: in der Stille, inmitten der Natur – das tut der Seele gut. Egal ob man gläubig ist oder nicht.