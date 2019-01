Kreuzgangspiele: "Starke Frauen" und Judith Peres als Geierwally

"Starke Frauen" sind das Thema der diesjährigen Kreuzgangspiele Feuchtwangen, die am 6. Juni beginnen. Wie das Kulturamt der Stadt im Landkreis Ansbach heute mitgeteilt hat, werden die berühmte "Geierwally" nach Wilhelmine von Hillern und das Stück "Acht Frauen" von Robert Thomas auf dem Programm stehen. In der "Geierwally" wird die Schauspielerin Judith Peres die Hauptrolle übernehmen.

Peres zum dritten Mal in Feuchtwangen dabei

Neben Rollen am Deutschen Theater München hat Peres auch in zahlreichen Operetten und Musicals mitgespielt. Einem größeren Publikum ist sie durch ihre Rollen im "Komödienstadl", in "Hubert und Staller" oder den "Rosenheim Cops" bekannt. Bei den Kreuzgangspielen gehört Peres zum dritten Mal zum Ensemble. Ihr männliches Gegenüber, der "Bären Joseph", ist mit dem Straubinger Franz Josef Strohmeier besetzt. Er spielte unter anderem den Titelheld-Jungbauern Sepp Brenner in der ZDF-Erfolgsreihe "Über Land". Die Premiere für "Die Geierwally" ist am 6. Juni.

Annette Wunsch in "Acht Frauen"

In dem Stück "Acht Frauen" werden gleich acht starke Frauencharaktere auf der Bühne stehen. Mit dabei Annette Wunsch. Die viel beschäftigte Bühnenschauspielerin ist auch als Sprecherin und aus Rollen im "Tatort", im "Polizeiruf 110" oder in "Der Bulle von Tölz" bekannt. Die Premiere von "Acht Frauen" ist am 13. Juni.

"Hotzenplotz" unter freiem Himmel

Das diesjährige Kinder- und Familienstück wird nach Angaben des Kulturamts erstmals unter freiem Himmel gespielt. Auf dem Programm steht ab 12. Mai "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" von Otfried Preußler. Die Titelrolle übernimmt Pascal Pawlowski. Er war bei den Kreuzgangspielen bereits unter anderem in "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" oder "Luther" zu sehen.

Außerdem auf dem Programm: das Kinderstück "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" (Premiere 24. Juni) und Gottfried Kellers Klassiker "Kleider machen Leute" (Premiere 8. Juni). Die Festspiele laufen in diesem Jahr bis zum 18. August. Den Abschluss bildet das "Große Spiel" auf dem Marktplatz.

Laut Kulturamt läuft der Vorverkauf in diesem Jahr besser denn je, so seien schon 16.000 Karten verkauft. 2018 wurden fast 44.000 Zuschauer bei den Kreuzgangspielen gezählt.