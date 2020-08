Kreuzbergwallfahrt in Corona-Zeiten: Auftakt im Würzburger Dom

Bis zu 580 Pilger haben sich in den vergangenen Jahren immer am 20. August um 04.45 Uhr auf den Weg von Würzburg zum Kreuzberg in der Rhön gemacht. In diesem Jahr muss die Kreuzbergwallfahrt – die älteste und größte Fußwallfahrt Frankens – aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Anstelle der Wallfahrt gibt es ein Alternativprogramm: Fünf Tage lang zelebriert die Bruderschaft zum Heiligen Kreuz Würzburg die "Kreuzberg-Wallfahrtstage" mit täglich drei Zusammenkünften im Würzburger Kiliansdom.

Alternativprogramm im Würzburger Kiliansdom

Zum Auftakt trafen sich heute Morgen (20.08.2020) um 04.00 Uhr rund 150 Gläubige im Würzburger Dom zum Gottesdienst. "Wir möchten soweit wie möglich an der Tradition festhalten und zumindest mit der gemeinsamen Messe starten", so Wallfahrtsleiter Michael Seufert. Es folgen eine Marien- und eine Abendandacht. An den Folgetagen finden jeweils Morgengebete und Pilgermessen statt, gefolgt von Bußandachten, Kreuzwegen oder Messen in den Mittags- und Abendstunden. Dann, wenn die Pilger üblicherweise von ihrem insgesamt 173 Kilometer langen Fußmarsch zum Kreuzberg wieder in Würzburg ankommen, gibt es einen feierlichen Abschluss mit Einzelsegnung.

Angebote werden online übertragen

Das Alternativangebot mit dem gemeinsamen Gebet solle Gelegenheit bieten, sich an die übliche Wallfahrt zu erinnern, heißt es von der Bruderschaft zum Heiligen Kreuz. Das Leitwort lautet in diesem Jahr "Habt keine Angst!“. Eingeladen seien "alle aktiven, ehemaligen und künftigen Wallfahrer". Beim Betreten des Kiliansdoms und auf dem Weg zur Kommunion und zum Einzelsegen ist ein Mund- und Nasenschutz vorgeschrieben. Um den Mindestabstand einzuhalten, dürfen im Dom nur gekennzeichnete Plätze besetzt werden. Für alle, die bei den Gottesdiensten der Dom-Wallfahrtstage nicht dabei sein können, werden die Angebote auf dem Youtube-Kanal des Bistums Würzburg übertragen. Sie sind anschließend auch in der Mediathek des Bistums sowie auf der Homepage der Kreuzberg-Wallfahrt zu sehen.