Kreuzbergwallfahrt: Älteste Fußwallfahrt Frankens gestartet

Am 20. August beginnt vor dem Würzburger Neumünster traditionell die Kreuzbergwallfahrt. Nach dem Gottesdienst in der Neumünsterkirche um 4.00 Uhr liegt gleich die mit 49 Kilometern längste von fünf Tagesetappen vor den Pilgern. Das erste Nachtquartier wird in Euerdorf im Landkreis Bad Kissingen sein. Erst gegen Mittag wird feststehen, wie viele Pilger sich diesmal auf den Weg gemacht haben.

Knapp 600 Teilnehmer in den vergangenen Jahren

Eine formelle Anmeldung gibt es nicht. In den vergangenen Jahren haben sich bis zu 580 Menschen auf den Weg gemacht. Die Ankunft auf dem Kreuzberg in der Rhön ist am Mittwoch gegen 17.00 Uhr geplant. Der Rückweg soll dann planmäßig mit dem Schlusssegen enden – diesmal nicht im Neumünster, sondern im Würzburger Dom. In der Semmelstraße gibt es dann traditionell Zwiebelkuchen und Federweißen.

Pilgerführer der Kreuzbergwallfahrt muss aussetzen

Die älteste und größte Fußwallfahrt Frankens hat dieses Jahr einige Neuerungen: Der größte Einschnitt ist, dass der langjährige Pilgerführer Klaus Rind aus gesundheitlichen Gründen heuer nicht mitlaufen wird. Sein Amt an der Spitze des Pilgerzugs wird von einer Doppelspitze übernommen: Claudia Lurz aus Holzkirchhausen und Thomas Schenkel aus Eßfeld (beide Lkr. Würzburg). Beide waren erstmals 2017 als Stellvertreter mitgelaufen und in ihre Aufgaben eingeführt worden. Sie werden heuer nicht den roten Mantel des Pilgerführers tragen.

Veranstalter verzichten auf Einwegbecher

Mit einer weiteren Neuerung will die Kreuzbruderschaft als Veranstalter der Wallfahrt in diesem Jahr ein Zeichen gegen Einwegplastik setzen. In den vergangenen Jahren waren durch das kostenfrei an die Pilger ausgeschenkte Trinkwasser große Mengen an Plastikmüll durch Einwegbecher angefallen. Die Pilger sollen deshalb heuer eigenständig ein wiederverwendbares Trinkgefäß mitzuführen.