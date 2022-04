Kreuzbergwallfahrt 2022 wieder in traditioneller Form geplant

Von Würzburg zum Kreuzberg in der Rhön und wieder zurück – das sind über 170 Kilometer und die gehen Pilger bei der traditionellen Kreuzbergwallfahrt zu Fuß. Nach einer Corona-Pause gibt es jetzt Pläne für den Ablauf in diesem Jahr.

Wenige Auflagen – sofern Pandemie sich nicht verschärft

Der Vorstand der Bruderschaft zum Heiligen Kreuz Würzburg plant für den August 2022 die Kreuzbergwallfahrt wieder in ihrer traditionellen Form. "Sollte die Entwicklung der Corona-Pandemie nicht zu neuen Beschränkungen führen, kann die Wallfahrt vom 20. bis zum 24. August in gewohnter Form mit einigen wenigen Auflagen stattfinden", heißt es in der Pressemitteilung. Allerdings rate die Bruderschaft allen, die teilnehmen wollen, dringend dazu, frühzeitig mit den Privatquartieren Kontakt aufzunehmen und die Bedingungen für die Übernachtungen abzuklären.

Ebenso notwendig sei aufgrund der Übernachtungssituation am Kreuzberg eine Anmeldung bei Wallfahrtssekretär Hubert Hornung. Ein größerer Teil der Wallfahrerinnen und Wallfahrer werde nach dem derzeitigen Stand der Planung zur Übernachtung mit Bussen zum Volkersberg gebracht werden und am nächsten Morgen zum Kreuzweg an den Kreuzberg zurückkehren.

Kreuzbergwallfahrt mit jahrhundertelanger Tradition

Wegen der Corona-Pandemie musste die Kreuzbergwallfahrt in der gewohnten Form in den vergangenen beiden Jahren ausfallen. Stattdessen wurde während der bekannten Wallfahrtstage eine zentrale Veranstaltung in Form einer sogenannten Dom-Wallfahrt gefeiert.

Die Kreuzbergwallfahrt ist eine jahrhundertalte Tradition: Die erste Wallfahrt zum "Heiligen Berg der Franken" fand 1647 statt. Damals hatten sich zwei Gruppen zur "Bruderschaft zum Heiligen Kreuz" zusammengeschlossen. Die Wallfahrer übernachten auf dem Weg zum und vom Kreuzberg hauptsächlich in Privatquartieren.