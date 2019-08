Kreuzberg-Wallfahrt: Dieses Jahr nur 450 Pilger dabei

Tag zwei der diesjährigen Kreuzberg-Wallfahrt: Bereits um 6.00 Uhr sind die Pilger von Euerdorf (Lkr. Bad Kissingen) in Richtung Kreuzberg aufgebrochen. Die Zahl der Teilnehmer ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Heuer sind es nur 450 Pilger, 20 weniger als noch 2018. In den Vorjahren hatten sich regelmäßig um die 600 Pilger auf den Weg zum heiligen Berg der Franken gemacht. Diese Zahlen nannte die Kreuzbruderschaft dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage.

Pilger erreichen heute den Kreuzberg

Am ersten Tag waren die Pilger von Würzburg bis nach Euerdorf gelaufen. Dort war das Nachtquartier. Heute Abend erreichen sie bereits ihr Ziel, den Kreuzberg in der Rhön. Nach weiteren Übernachtungen in Burkardroth (Lkr. Bad Kissingen) und Arnstein (Lkr. Main-Spessart) kehren die Wallfahrer am Samstag nach fünf Pilgertagen gegen 14.30 Uhr nach Würzburg zurück.

Abschlussgottesdienst im Würzburger Dom

Die älteste und größte Fuß-Wallfahrt endet mit dem Segen und einem Abschlussgottesdienst – dieses Jahr nicht im Neumünster, sondern im Würzburger Dom. In der Semmelstraße gibt es dann bei der Zwiebel-Kirchweih traditionell Zwiebelkuchen und Federweißen. Die Wegstrecke von Würzburg zum Kreuzberg und zurück beträgt 173 Kilometer.

Kreuzberg-Wallfahrt bereits seit mehr als 300 Jahren

Bereits seit mehr als 300 Jahren pilgern Unterfranken zum Kreuzberg in der Rhön. Im Jahr 1647 hatten sich zwei fromme Gemeinschaften zur "Bruderschaft zum Heiligen Kreuz in Würzburg" zusammengeschlossen. Seitdem führt die Bruderschaft jedes Jahr vom 20. bis 24. August die Wallfahrt von Würzburg zum Kreuzberg in der Rhön und zurück durch.