Zwei Kreuzbergs, ähnliche Sorgen: Was Jugendliche beschäftigt

Kreuzberg – zwei Welten, ein Name. Den Kreuzberg in der bayerischen Rhön und das Berliner Stadtviertel Kreuzberg trennen 450 Kilometer und viele Klischees: Naturidyll vs. Betonwüste. Kloster vs. Kiez, Land vs. Stadt. Trotz gegensätzlicher Lebenswelten verbindet die jungen Bewohner dieser Orte aber viel. Im Fokus: bezahlbares Leben, Zukunftsperspektiven und die Notwendigkeit, gehört zu werden. Eine BR24-Spurensuche von Bayern nach Berlin.

Rente, Wirtschaft, Job: Alltagssorgen junger Menschen

Der Kreuzberg im nördlichen Unterfranken ist ein Naturidyll. Doch der Schein trügt, die Industrie-Zentren in der Region bröckeln und mit ihnen die Zuversicht der Jugend. Simon Rockenzahn ist Anfang 20, die Wirtschaftskrise sorgt ihn: "Wir haben viele, die um ihren Job bangen oder gekündigt wurden." Angst – so beschreibt er das vorherrschende Gefühl, bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Soziologin Ulrike Zeigermann von der Universität Würzburg ist nicht überrascht: Wo Regionen wirtschaftlich abgehängt sind, fühlen sich junge Menschen "von der Politik nicht gehört, nicht vertreten."

Doch nicht nur dort. Im hippen Berliner Viertel Kreuzberg macht der 16-jährige Martinas gerade eine Ausbildung, hat aber Angst um seine Rente. Er fordert von der Politik langfristige Lösungen. Darauf hofft auch der 19-jährige Moghaddam, der mit seiner Familie vor sechs Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam und nun einen Döner-Laden betreibt. Lange hatten sie keine Arbeitserlaubnis: "Ich finde, man sollte da was ändern und jedem die Chance geben, sich zu beweisen."

Eigenheim vs. Mieten, gleicher Preisdruck

Während die Migrationspolitik aktuell den Wahlkampf dominiert, beschäftigt junge Menschen vor allem das Thema Wohnen: In Bayern wünschen sich Simon Rockenzahn und seine Freunde zwar ein Eigenheim, wie es sich ihre Eltern noch leisten konnten. Doch die gestiegenen Baukosten machen das nahezu unmöglich: "Also wir sind heutzutage auch in der Rhön bei Minimum 400.000 Euro. Und da hast du keinen Keller und keinen Garten."

Vom Eigenheim träumen die meisten jungen Berliner nur, doch auch sie verspüren Druck: die Mieten steigen, der Frust wächst. Die 27-jährige Sozialarbeiterin Irina wurde in Kreuzberg wegen Eigenbedarfs gekündigt. Sie sucht eine neue Wohnung, kann sich aber die hohen Mieten kaum leisten, die bei einer 1-Zimmer-Wohnung zwischen 800 und 1.000 Euro liegen. Sie sieht die Politik in der Pflicht, mehr zu tun.

