Kreuz Nürnberg: A9 nach Lkw-Unfall Richtung Süden gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A9 am Kreuz Nürnberg sind am Vormittag zwei Lkw-Fahrer schwerverletzt worden. Die A9 ist für die Dauer der Bergungsarbeiten in Richtung Süden voll gesperrt. Der Verkehr wird am Kreuz Nürnberg ausgeleitet.

Lkw fährt ungebremst in Stauende

Wie die Polizei dem BR sagte, kam es gegen 10.20 Uhr zwischen dem Kreuz Nürnberg und dem Kreuz Nürnberg-Ost zu einem Stau auf der rechten Spur. Ein Lkw-Fahrer erkannte diesen offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf zwei davor stehende Lkw auf.

Lkw-Fahrer schwerverletzt, Bergungsarbeiten laufen

Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwerverletzt. Er wird derzeit geborgen. Der Fahrer des mittleren Lkw wurde ebenfalls eingeklemmt. Er konnte aus seinem Lkw befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.