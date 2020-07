Kreuz erinnert an ermordeten polnischen Zwangsarbeiter

Am Rand des "Langhaider Forstes" bei Tollbach in der Gemeinde Siegenburg (Lkr. Kelheim) erinnert jetzt ein Kreuz an den ermordeten polnischen Zwangsarbeiter Wladyslaw Belcer. Gestaltet hat das Kreuz der Holzbildhauer Erich Brunner aus Siegenburg. Aufgestellt wurde es unter anderem auf Betreiben des Altbürgermeisters und Besitzer des Waldes, Franz Kiermaier.

Hinrichtung im Wald

Wladyslaw Belcer wurde am 13. November 1942 in diesem Waldstück hingerichtet. Er war 20 Jahre alt. Sein einziges "Verbrechen": Ihm wurde vorgeworfen, eine Liebesbeziehung zu einer deutschen Frau unterhalten zu haben. Das war polnischen Zwangsarbeitern streng verboten. Sie galten im Dritten Reich als rassisch minderwertig. Wladyslaw Belcer wurde verhaftet, in das KZ Flossenbürg verschleppt und zu seiner Hinrichtung wieder nach Tollbach gebracht, wo er gearbeitet hatte.