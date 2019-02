Krematoriumsstreit: Genug Unterschriften in Vohenstrauß

In der Diskussion um den geplanten Bau eines Krematoriums in Vohenstrauß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben die Gegner des Projekt genügend Unterschriften für ein Bürgerbegehren zusammen. Nun sollen nach Angaben der Organisatoren der Aktion die Listen am Mittwoch um 14 Uhr Bürgermeister Andreas Wutzlhofer (CSU) im Rathaus übergeben werden.

Gegner sehen keinen Bedarf für weiteres Krematorium

Der Hintergrund: Zwei Unternehmer aus dem Landkreis Cham wollen in Vohenstrauß ein Krematorium bauen. Die Gegner um Initiator Hans Karl stören der geplante Standort an der A6 - "neben Schulen und Sportstätten" - sowie mögliche Giftstoffe, die durch den Betrieb ausgestoßen werden könnten. Außerdem sieht Karl keinen Bedarf für ein weiteres Krematorium in der Region. Derzeit gibt es drei in der Oberpfalz: in Regensburg, Hohenburg und Hemau.

Verwaltung prüft Sondergebiet

Die Idee eines neuen Krematoriums in Vohenstrauß kam offenbar im Herbst auf. Laut Bürgermeister Wutzlhofer muss dafür ein Sondergebiet ausgewiesen werden. Im Dezember beschloss der Stadtrat, die Ausweisung eines solchen Gebiets von der Verwaltung prüfen zu lassen. Sollte es zum Bürgerentscheid kommen, gilt der Termin der Europawahl im Mai als Option.