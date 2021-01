Krematorium am Limit: Kühlcontainer für Särge in Nürnberg

Das Krematorium in Nürnberg arbeitet am Limit. Die Verbrennungskapazitäten reichten nicht, und die Kühlkapazitäten seien erschöpft, sagte der Chef der städtischen Friedhofsverwaltung in Nürnberg, Gerhard Kratzer, dem Bayerischen Rundfunk. Deswegen sind in Nürnberg inzwischen am Süd- und am Westfriedhof jeweils zwei Kühl-Container aufgestellt worden, in denen die Särge gestapelt werden können. Fünf weitere sollen seinen Worten zufolge am Montag (11.01.21) folgen. Seinen Worten zufolge sollen diese Container als "Bypass" dienen und so Krematorien, Pathologien und Heime entlasten.

Friedhofsverwaltung sucht zentrale Kühlhalle für die Toten

Langfristig suche man aber, unterstützt durch die Feuerwehr als Katastrophenschutzbehörde, nach einer zentralen Kühlhalle, in der die Särge dann auch logistisch sinnvoller gekühlt werden könnten: Im Gegensatz zu den regulären Abläufen in einem Krematorium können die Särge in den Containern nämlich nicht automatisiert zur Einäscherung transportiert werden, sondern müssen von den Mitarbeitern einzeln sortiert werden. Dies sei eine zusätzliche Belastung für das Personal, sagt Kratzer.

Derzeit keine Urnenbeisetzungen in Nürnberg

Laut dem Chef der Nürnberger Friedhofsverwaltung können in Nürnberg pro Tag 50 bis 56 Verstorbene verbrannt werden. Es kämen aktuell aber bis zu 100 Verstorbene, die kremiert werden müssten, so dass jeden Tag ein "Überlauf" entstehe. Um Kapazitäten zu schonen, sind die Beisetzungen von Urnen in Nürnberg bis auf weiteres ausgesetzt. Die Kühlung der Toten sei jedoch hoheitliche Aufgabe und müsse stattfinden, genauso wie Erdbestattungen: Das Bestattungsrecht in Bayern schreibt nämlich vor, dass eine Leiche spätestens 96 Stunden nach Feststellung des Todes bestattet sein muss. Bei Feuerbestattungen verwahrt die Friedhofsverwaltung die Urnen aktuell so lange, bis sich die Lage wieder entspannt hat.

Corona nicht allein schuld, aber Situation verschärft sich

Für die hohe Zahl der Toten macht der Friedhofsverwaltungschef nicht nur die Corona-Pandemie allein verantwortlich: Im Winter werde immer mehr gestorben als im Sommer, so dass es auch in "normalen Zeiten" zu kleineren Engpässen kommen könne. Die aktuelle Übersterblichkeit verschärfe die Situation. Außerdem entscheiden sich laut Kratzer wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen bei Erdbestattungen besonders viele Angehörige für eine Feuerbestattung. Die zurückliegenden Feier- und Brückentage hätten ihr Übriges getan, so Kratzer. Die Situation sei aktuell in allen Krematorien ähnlich.

LGL meldet für Nürnberg 24 Tote in 24 Stunden

Den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge verzeichnete Nürnberg zuletzt 24 Corona-Tote an einem Tag. Das sind bayernweit die meisten. Die Zahl beinhalte aber Nachmeldungen, die recht weit zurückliegen, sagte eine LGL-Sprecherin dem BR. Das Klinikum Nürnberg beurteilt die Lage unterdessen weiter als "sehr angespannt" mit vielen Covid-19-Patienten. Einer Sprecherin zufolge werden in den beiden Häusern des Klinikums Nürnberg aktuell 161 Covid-19-Patienten behandelt, 42 davon liegen auf der Intensivstation.

Bislang sind am Klinikum Nürnberg seit 27. März 2020 bis heute 255 Menschen an dem Virus gestorben. 878 Covid-19-Patienten konnten das Klinikum wieder verlassen. Im Nürnberger Klinikum werden auch Patienten aus anderen Orten behandelt, nicht nur aus Nürnberg.