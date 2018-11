Kreisumlage Zoff in Forchheim hat Auswirkungen auf ganz Bayern

Der Streit um die Kreisumlage zwischen der Stadt Forchheim und dem Landkreis Forchheim könnte nach einer Berufungsverhandlung am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München mit einem Vergleich enden, das teilt das Landratsamt Forchheim am. Das Gericht will in den nächsten Wochen einen Vergleichsvorschlag machen.

Stadt sollte 14,2 Millionen Euro zahlen

Die Stadt Forchheim hatte bereits 2014 gegen den Umlage Bescheid geklagt. Sie sollte trotz angespannter Haushaltslage 14,2 Millionen Euro zahlen. Aus Sicht der Stadt viel zu viel. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hatte der Stadt im letzten Jahr Recht gegeben und die Forderung als rechtswidrig bezeichnet. Es hieß: Die Stadt Forchheim hätte zuvor angehört werden müssen, um sich zu ihrer konkreten Finanzsituation zu äußern.

Kreistag legt Berufung ein

Gegen das Urteil hatte der Kreistag Berufung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München eingelegt. In der Berufungsverhandlung sei nun laut dem Landratsamt Forchheim klar geworden, dass der Kreistag die nötigen Informationen über die Finanzlage der entsprechenden Gemeinden haben müsse. Eine individuelle Anhörung aller Gemeinden sei aber nicht zwingend erforderlich.