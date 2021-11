Kreistagssitzung: Demo zur Wiederbelebung der Steigerwaldbahn

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Bündnis 90 / Die Grünen, Bund Naturschutz und Pro Bahn haben zum Protest und zur Teilnahme an einer Kundgebung aufgerufen. Redner aller genannten Verbände und Gruppen haben sich vor der Kulturhalle in Grafenrheinfeld versammelt, um klar zu machen, dass die Wiederbelebung einer alten Bahnstrecke das Gebot der Stunde ist, heißt es in der Einladung. Anlass für den Protest in Grafenrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) war die Kreistagssitzung in den dortigen Kulturhalle.

Weichen für die Zukunft stellen

Der Kreistag müsse die Weichen auf die Zukunft mit Bahn stellen und nicht auf ein Abstellgleis, lautet die Forderung der Bahnaktivisten. Der Antrag der Thüringer Eisenbahn GmbH auf eine Betriebsgenehmigung stehe zudem auch noch im Raum und werde hoffentlich auch gewährt, so die VCD-Ortsgruppe Schweinfurt in ihrem Aufruf. Die Kundgebung begann eine Stunde vor Beginn der Kreistagssitzung in der Kulturhalle Grafenrheinfeld (Lkr. Schweinfurt). Die Veranstalter hofften auf rege Teilnahme, damit vielstimmig die drohende Entwidmung verhindert werde.

Analyse prophezeite zu wenig Fahrgäste

Nach dem Kreistag Kitzingen hatte im Dezember 2019 auch der Schweinfurter Kreistag mit großer Mehrheit für die Erstellung einer Potenzanalyse für die Steigerwaldbahn durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) gestimmt. Eines der vier Kriterien war dabei die Zahl von über 1.000 Fahrgästen je km Betriebslänge pro Tag. Trotz Vorliegen von bereits zwei Studien renommierter Gutachter mit Fahrgastzahlen deutlich über diesem Richtwert ermittelte die BEG in ihrem Gutachten erstaunlicherweise lediglich ein Potenzial von 563 Fahrgästen je km Betriebslänge pro Tag.

Möglichkeit zur Eindämmung der Klimakrise

Wegen dieses viel kritisierten BEG-Gutachtens mit einer Fahrgastzahl, deren Zustandekommen aus Sicht des VCD bis heute nicht nachvollziehbar ist, soll nun der Reaktivierungs-Beschluss in der aktuellen Kreistagssitzung wieder aufgehoben werden, so der VCD in seiner Pressemitteilung. Das dürfe aber gerade jetzt in einer Zeit, in der die Welt über die Möglichkeiten zur Eindämmung der Klimakrise spricht, in der in Deutschland die Ampel und wahrscheinlich neue Bundesregierung den Klimaschutz in den Mittelpunkt ihrer Koalitionsverhandlungen stellt, einfach nicht sein und muss verhindert werden, unterstreicht der VCD.