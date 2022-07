Kreistag von Bayreuth: Hotelfachschule in Pegnitz wird aufgelöst

Die Debatte ist ziemlich emotional geführt worden, die Entscheidung war dann sehr kanpp: 27 Kreisräte des Landkreises Bayreuth stimmten für das Aus der Hotelfachschule in Pegnitz, 24 wollten sie erhalten und weiterführen.

Entscheidung bereits im Vorfeld im Kreistag umstritten

Der Kreistag ist mit dieser Entscheidung der Empfehlung des Kreisausschusses gefolgt. Dieser hatte sich am Montag mit acht zu fünf Stimmen gegen einen Erhalt der Einrichtung ausgesprochen, während der Ausschuss für Kultur und Soziales sich zuvor mit zehn zu drei Stimmen für das Fortbestehen der Schule stark gemacht hatte.

Zahl der Hotelfachschüler massiv gesunken

Der Grund für die Schließung der Hotelfachschule und Berufsfachschule für Hotelmanagement in Pegnitz sind die massiv gesunkenen Schülerzahlen. Die Folge war ein jährliches Defizit in Höhe von mehr als einer halben Million Euro. Das Defizit musste der Landkreis tragen.

Die Zahl der Auszubildenden war innerhalb von zehn Jahre um 80 Prozent zurückgegangen. Aktuell besuchen 36 Schülerinnen und Schüler die beiden Einrichtungen. 2012 waren es noch 184. Für das kommende Schuljahr seien nur 35 Anmeldungen eingegangen, heißt es auf BR-Nachfrage aus dem Landratsamt.

Die letzten Hotelfachschüler können Ausbildung abschließen

Alle Schüler und Schülerinnen, die im vergangenen Jahr ihre dreijährige Ausbildung zum Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement begonnen haben, können ihren Abschluss noch in Pegnitz machen. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie ist das Interesse an einer Ausbildung an allen Hotelfachschulen in Bayern zurückgegangen.