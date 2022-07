Kreistag steht hinter geplanten TTZ Main-Spessart

Der Kreistag von Main-Spessart unterstützt einstimmig die Initiative zur Gründung und Ansiedlung eines Technologie-Transferzentrums (TTZ) in Main-Spessart. Die Fachhochschule Würzburg/Schweinfurt will noch Ende Juli den Antrag in München im Wissenschaftsministerium einreichen, hieß es am Freitag (08.07.22) in der Kreistagssitzung. Der Landkreis Main-Spessart steht im Wettbewerb mit den Landkreisen Kitzingen und Bad Kissingen um die Ansiedlung eines solchen TTZ. In Kitzingen wurden die dortigen Pläne erst in dieser Woche vorgestellt.

Marktheidenfeld gibt Geld für Stiftungsprofessur

Im Landkreis Main-Spessart soll das TTZ an die Fach- und Berufsoberschule in Marktheidenfeld angesiedelt werden. Der Kreis würde sich fünf Jahre an der Stiftungsprofessur beteiligen mit jährlich 20.000 Euro, die Stadt Marktheidenfeld wäre mit jährlich 10.000 Euro dabei, hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen.

Unternehmen sollen von TTZ profitieren

In einem künftigen TTZ Main-Spessart soll das Thema "Nachhaltige digitale und additive Produktion" angegangen werden. Dabei sollen die zwei Technologiefelder Künstliche Intelligenz (KI) und 3D-Druck so zusammengebracht werden, dass für die Unternehmen daraus ein Vorteil entsteht. Wirtschaftsreferent Sebastian Kühl vom Landkreis Main-Spessart ist vorsichtig optimistisch, dass der Landkreis zum Zug kommt.

Eine Arbeitsgruppe mit Unternehmern, Vertretern der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) und des Landratsamts hatte in den vergangenen Monaten die inhaltliche Ausrichtung eines möglichen TTZ im Landkreis Main-Spessart definiert. Dort gibt es keinen ausgewiesenen Branchenschwerpunkt, denn die Wirtschaft ist breit aufgestellt.