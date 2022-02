Kreistag segnet Schließung des Krankenhauses Roding ab

Die Schließung des Krankenhauses Roding, also des dritten Krankenhaus-Standortes im Landkreis Cham, ist beschlossene Sache. Der Chamer Kreistag hat heute der entsprechenden Änderung des Gesellschaftervertrags zwischen der Sana-Kliniken AG und dem Landkreis Cham zugestimmt.

Letzte Station in Roding macht dicht

Die Sana-Kliniken betreiben seit mehreren Jahren die drei Krankenhäuser im Landkreis Cham. Künftig gibt es nur noch die beiden Krankenhäuser Cham und Bad Kötzting. Roding bekommt aber als Ausgleich einen Gesundheitscampus, der nach und nach aufgebaut werden soll. Das Rodinger Krankenhaus war zuletzt schon ein Rumpf-Krankenhaus mit nur noch einer Station. Diese letzte Station wird nun Ende März nach Cham verlegt.

Neues Ärztehaus in Roding geplant

Im Gegenzug sollen im Lauf des Jahres die ambulanten Operationen nach Roding verlegt werden. Außerdem soll in Roding ein neues Ärztehaus entstehen. Auch die vorhandene Krankenpflegeschule soll ausgebaut und gesundheitsnahe Dienstleister sowie lokale Pflegeangebote sollen dort angesiedelt werden.

Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) betont in einer heute nach der Kreistagssitzung vom Landkreis veröffentlichen Pressemitteilung, man stelle durch die Entscheidung "eine zeitgemäße, qualitativ hochwertige ärztliche Versorgung in unserem Flächenlandkreis sicher."

Bangen um Gesundheitsversorgung in Roding

Die Rodinger Bürgermeisterin Alexandra Riedl (FW) hat am Freitag im Kreistag die Schließung des Krankenhauses Roding als "harte und endgültige Entscheidung" bezeichnet. Sie habe aber "schweren Herzens" zugestimmt. Roding habe jahrzehntelang für das Krankenhaus gekämpft, ohne Erfolg.

"Was jetzt noch am Krankenhausstandort Roding ist, hat nichts mit Krankenhaus oder guter Gesundheitsversorgung in der Fläche zu tun", so Riedl wörtlich. Denn es gebe momentan nur noch eine Corona-Station, so die Bürgermeisterin. Man brauche dringend den versprochenen Gesundheitscampus, "damit am Standort Roding überhaupt eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger entstehen kann."