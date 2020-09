"Jugend hilft Moria": Kreisjugendring sammelt Sachspenden

Im Laufe des Mittwochs macht sich ein vollgeladener Transporter von Erding aus auf den Weg Richtung Lesbos. Regelmäßig startet die Flüchtlingshilfe Erding solche Hilfstransporte. Nachdem das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos vergangene Woche niederbrannte und rund 12.000 Geflüchtete obdachlos wurden, hatte zunächst der Kreisjugendring Ebersberg die Idee, spontan bei dem anstehenden Transport mitzuhelfen – und die Initiative "Jugend hilft Moria" gestartet.

Hilfe für Moria: Auch München ist dabei

Der Kreisjugendring München-Stadt sprang spontan mit auf. Zwei Tage lang konnten die Münchner ihre Spenden beim Haus der Jugendarbeit vorbeibringen. In kurzer Zeit sei viel zusammengekommen, sagt Ronia Sengfelder vom Kreisjugendring: "Sehr sehr viele Schlafsäcke, warme Decken, warme Klamotten, aber auch Hygieneartikel. Es ist toll, wieviele Leute spenden und so viele Sachen vorbeibringen", so Sengfelder. Die Spenden sollen direkt an die Geflüchteten auf Lesbos gehen.