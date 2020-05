Kreisjugendring München: "Erhebe Deine Stimme"

Eigentlich hatte der Kreisjugendring München eine Demonstration geplant. Doch die fällt nun aus - wegen der Auflagen der Stadt. Die Vorgaben seien zu streng, kritisiert der Kreisjugendring. Stattdessen präsentiert er jetzt an mobilen Infoständen an verschiedenen Stellen der Stadt eine Auswahl der Einsendungen, die von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern eingegangen sind. "Ostern war schrecklich ohne Dich und Opa", heißt es da im Brief eines Zehnjährigen. In den Ferien hätten außerdem die Freunde gefehlt. Und ein zwölfjähriges Mädchen findet es doof, dass es während des Homeschoolings viel mehr Hausaufgaben gibt als gewöhnlich.

KJR: Kinder sind mehr als "Virenschleudern"

"Raise Your Voice" heißt die Aktion – "Erhebe deine Stimme". Der Kreisjugendring München beklagt: Seit Wochen werde in der Corona-Krise nur "über" Kinder und Jugendliche gesprochen, aber nicht "mit" ihnen. Kinder seien mehr als nur ein Betreuungsproblem und Virenschleudern. Deshalb sollen die Mädchen und Jungen selbst zu Wort kommen. Im Netz rufen die Jugendverbände dazu auf, Videos, Fotos und Texte zu schicken oder auf Instagram zu posten. Der Kreisjugendring möchte die Sorgen, Ängste und Wünsche von Kindern und Jugendlichen sammeln – und auf die Straße tragen.