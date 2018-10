Kreisbauausschuss erlaubt Bauen im Landschaftsschutzgebiet

Die Kreisräte machten sich zuvor selbst ein Bild von dem Südhang über Röttingen, auf dem die Stadt Röttingen unterhalb einer Kappelle ein Neubaugebiet mit 13 Grundstücken ausweisen will. Das Landschaftsschutzgebiet "Täler der Tauber, Gollach, Steinach und umgebende Wälder" soll dazu um rund vier Hektar beschnitten werden. Im Gegenzug will die Stadt Röttingen das Landschaftsschutzgebiet an anderen Stellen um insgesamt neun Hektar erweitern.

Kein anders Bauland in Röttingen verfügbar

Bürgermeister Martin Umscheid machte den Kreisräten klar, dass es sonst innerhalb der Stadtgrenze keine Flächen für ein Neubaugebiet gibt. Andernfalls drohe eine Abwanderung. Christoph Trautner sprach für die Grünen-Fraktion im Kreistag von einem fatalen Präzedenzfall. Nun würden auch andere Kommune versuchen, "Filetstücke" von Landschaftsschutzgebieten zu bebauen.

Die endgültige Entscheidung zum Thema Landschaftssschutz fällt am 22. Oktober im Kreistag.