Leichenfund Straubing-Bogen: Polizei bestätigt Familiendrama

In Ascholtshausen, einem Ortsteil von Mallersdorf-Pfaffenberg, hat die Polizei am Vormittag drei Leichen entdeckt. Sie wurden in einem Einfamilienhaus gefunden. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern dem BR bestätigte, handelt es sich um ein Familiendrama: Ein 41-jähriger Hausbewohner wurde festgenommen. Es handelt sich um den Sohn der Familie. Er soll seinen 72-jährigen Vater, seine 69-jährige Mutter und seine 37-jährige Schwester getötet haben.

Angehöriger machte sich Sorgen

Die Polizei entdeckte die drei Leichen, nachdem sich ein Familienangehöriger Sorgen machte, weil er seine Verwandten nicht mehr erreichen konnte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten mussten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen und fanden die drei Leichen. Wie die Polizei dem BR mitteilte, könnten sie schon längere Zeit in dem Haus gelegen haben.

Polizei spricht von Tötungsdelikt

Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen von Kripo Straubing und Staatsanwaltschaft Regensburg laufen derzeit auf Hochtouren.

Der 41-jährige wird aktuell vernommen. Auch seine gesundheitliche Vorgeschichte ist Teil der Ermittlungen. Beamte sind am Tatort mit der Spurensicherung beschäftigt, auch ein Rechtsmediziner wurde in die Ermittlungen einbezogen.