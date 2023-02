Kreis Regensburg: Bald Selbstversorger mit erneuerbarer Energie?

Der Landkreis Regensburg mit seinen fast 200.000 Einwohnern kann bis 2040 komplett CO2-neutral mit Energie versorgt werden, das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der OTH Amberg-Weiden. Im Auftrag des Landkreises haben sie einen Digitalen Energienutzungsplan erstellt.

Machbar, aber herausfordernd

Am Montag haben die Forscher die Ergebnisse in Neutraubling vorgestellt. Ihr Fazit: Die Energiewende im Landkreis Regensburg ist rechnerisch möglich, aber es ist eine Herausforderung. Die Macher des Energienutzungsplans haben berechnet, dass im Landkreis eine Verdreifachung des Dach-Sonnenstroms im Vergleich zu heute, sowie rund 50 Windkraftanlagen möglich sind.

Würden dann noch etwa ein Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen genutzt und andere Energiequellen, wie zum Beispiel Klärschlamm erschlossen, könnte sich der Landkreis komplett selbst mit erneuerbarer Energie versorgen. Auch der Energiebedarf zum Heizen und Autofahren ist hier bereits mit einberechnet.

Investieren und sparen

Damit die Rechnung aufgeht, muss der Landkreis aber auch seinen Energieverbrauch deutlich senken. Unter anderem müsste dafür massiv auf Wärmepumpen und Elektroautos gesetzt werden. Diese seien im Vergleich zur Verbrenner-Technik effizienter, dadurch werde insgesamt weniger Energie für Heizen und Mobilität benötigt als heute, so die Studienmacher. Auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden seien im großen Stil notwendig.

Konkrete Vorschläge für jede Kommune

Im Landkreis Regensburg lebt fast ein Fünftel der Bevölkerung der gesamten Oberpfalz. Um die Energiewende hier voranzubringen, haben die Macher der Studie außerdem für jede Gemeinde konkrete Vorschläge erarbeitet, die direkt umgesetzt werden können. Diese reichen von Sanierungs-Konzepten bis hin zum Aufbau von Nahwärmenetzen in Bereichen, in denen besonders viel Energie eingespart werden könnte.

Rechnung ohne die Stadt

Eine Schwäche hat die Studien aber auch: Die Stadt Regensburg ist in der Rechnung überhaupt nicht enthalten. Ohne das Umland wird sich die Stadt mittelfristig aber wohl kaum allein mit erneuerbaren Energien versorgen können. Nimmt man die Stadt in die Rechnung mit auf, was laut den Forschern der OTH Amberg-Weiden möglich wäre, wird die Herausforderung noch deutlich größer.