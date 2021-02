Kreis Regen: Fünf Prozent der Bevölkerung mit Covid-19 infiziert

Im niederbayerischen Landkreis Regen, der weiterhin eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 hat, haben inzwischen mehr als fünf Prozent der Gesamtbevölkerung eine Coronainfektion hinter sich oder sind derzeit mit dem Virus infiziert. Das ergibt sich aus den vom Landkreis Regen herausgegebenen Zahlen.

Zahlen sinken langsamer als anderswo

Am Sonntag gab es zwar nur 14 Neuinfektionen. Insgesamt sind aber momentan 535 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert und in Quarantäne. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn im letzten Frühjahr 3.886 Menschen aus dem Landkreis Regen infiziert, das sind mehr als fünf Prozent der Gesamtbevölkerung, die bei insgesamt 77.194 Menschen liegt. 3.214 der Infizierten sind genesen. 137 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war zuletzt leicht gesunken, am Sonntag aber wieder auf 255,8 Fälle pro 100.000 Einwohner hochgeschnellt. Warum die Zahlen im Landkreis Regen, der schon im Dezember mit einer sehr hohen Inzidenz über 600 deutschlandweiter Negativ-Spitzenreiter war, so langsam sinken, vor allem im Vergleich zu ähnlich ländlichen Nachbarlandkreisen wie Freyung-Grafenau oder Cham, ist auch dem Landratsamt ein Rätsel. Es gibt keine einfache Erklärung dafür, heißt es hier.

Neuinfektionen ziehen sich quer durch die gesamte Bevölkerung

Rund ein Drittel des Infektionsgeschehens hatte sich in den letzten Wochen in Senioren- und Pflegeheimen im Landkreis abgespielt. Das müsste sich aber in nächster Zeit beruhigen, weil die meisten Heime inzwischen durchgeimpft sind, oder die Ansteckungen bereits hinter sich haben, heißt es aus dem Landratsamt. Ein großer Teil der Neuinfektionen gehe seit Wochen querbeet durch die gesamte Bevölkerung und sei "völlig diffus".

Am Freitag war bekannt geworden, dass es in zwei Familien aus dem Landkreis insgesamt vier Fälle mit dem mutierten britischen Coronavirus gibt. Die beiden Familien haben nichts miteinander zu tun. Dass die Mutationen entdeckt worden sind, liegt daran, dass in Deutschland generell rund fünf Prozent der Proben auf das mutierte Virus getestet werden.