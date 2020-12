Kreis Regen: Erneut bundesweit höchster Corona-Inzidenzwert

Ski- und Winterbusse für Tagesausflügler sollen fahren

Trotzdem will der Landkreis Regen ab diesem Wochenende Ski- und Winterbusse fahren lassen. Wie das Landratsamt bekannt gab, soll damit ein Parkchaos vermieden werden. "Wir gehen davon aus, dass in den Ferien und über die Feiertage viele Menschen raus in die Natur wollen", heißt es.

Tagesausflügler aus den Nachbarregionen ließen sich ohnehin schwer aufhalten. Daher will man "für einen kontrollierten Ablauf" und eine Entlastung mit Bussen an einigen Hotspots sorgen. Man habe die Entscheidung sorgfältig abgewogen, so Landrätin Rita Röhrl (SPD).

Bewegung an der frischen Luft als "triftiger Grund"

Rechtlich dürfen trotz des Lockdowns Tagesausflügler aus anderen Regionen in den Landkreis Regen im Bayerischen Wald hineinfahren. Es müsse dafür aber "ein triftiger Grund" vorliegen, heißt es vom Landratsamt, und Bewegung an der frischen Luft gilt als solcher.