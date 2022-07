Kreis Passau: Schleuser verstecken 14 Menschen in Lkw

Die Bundespolizei hat am Mittwoch auf der A3 bei Ruhstorf im Landkreis Passau die Schleusung von mehreren Personen gestoppt. Sie sollten auf der Ladefläche eines Lkw nach Deutschland gebracht werden.

Über mehrere Stunden ungesichert auf der Ladefläche

Der Laster mit rumänischer Zulassung wurde an der A3-Grenzkontrollstelle kontrolliert. Die Polizisten öffneten den mit einer Zollplombe gesicherten Laderaum und entdeckten hier 14 Personen - Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 46 Jahren. Sie kamen aus Nepal, Indien, Pakistan und Afghanistan. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie über mehrere Stunden ungesichert im Auflieger unterwegs waren. Ihre Notdurft verrichteten sie in Flaschen. Laut Polizei befanden sich die geschleusten Personen allerdings in einem guten Gesundheitszustand. Ausweisdokumente hatten sie nicht dabei.

Wusste der Fahrer nichts?

Der Fahrer, ein 45-jähriger Rumäne, gab an, nichts von den Frauen und Männern auf der Ladefläche gewusst zu haben. Erst kurz vor der Kontrollstelle habe er Geräusche wahrgenommen und die Polizei darauf aufmerksam gemacht. Gegen ihn wird nun wegen Einschleusens von Ausländern unter einer schweren Gesundheitsgefährdung ermittelt, er durfte aber weiterreisen. Die Geschleusten wurden wegen unerlaubter Einreise angezeigt und mussten zurück nach Österreich. Weitere Hintergründe sind noch unklar.