Kreis Lichtenfels bekommt Sammelstelle für Boden-Entsorgung

Im Landkreis Lichtenfels werden in den kommenden zwei Jahren an 250 Standorten etwa 900 Bodenproben genommen. Die Entnahmestellen werden in eine Karte eingetragen, sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) dem Bayerischen Rundfunk in Bad Staffelstein, wo das Projekt vorgestellt wurde.

Analyse soll Lösung zeigen für Erde von Bauprojekten

Durchgeführt und analysiert werden die Bodenproben vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Durch das Projekt soll herausgefunden werden, wie anfallende Erde bei Bauprojekten innerhalb des Landkreises weggebracht oder verwendet werden kann.

Entsorgung von Böden erfordert bisher viel Aufwand

Bislang ist die Entsorgung von Boden mit natürlich erhöhten Stoffgehalten wie Arsen und Thallium für Bauträger mit hohen Kosten verbunden, weil die Böden oft weit entfernt abgelagert werden müssen, sagte Lichtenfels Landrat Christian Meißner (CSU) gegenüber dem BR.

Kosten für das Pilotprojekt betragen 900.000 Euro

Ziel sei es, in Zukunft Erdaushub an einer Stelle im Landkreis wiederverwenden zu können. Die Kosten für das Projekt liegen bei 900.000 Euro und werden vom Umweltministerium übernommen. Ein zweites Pilotprojekt zu diesem Thema startet in der kommenden Woche im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.