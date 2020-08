Kreis Landshut: 17 Urlauber haben sich mit Corona angesteckt

17 Reiserückkehrer sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und sorgen für steigende Infektionszahlen in Stadt und Landkreis Landshut. Das schreibt das Landratsamt Landshut in einer Pressemitteilung.

Die meisten Infizierten kommen aus Osteuropa

Die Infizierten wohnen in Vilsbiburg, Ergolding, Bodenkirchen, Vilsheim, Geisenhausen, Bruckberg, Wörth, Altdorf und der Stadt Landshut. Die meisten von ihnen haben sich in Osteuropa angesteckt. Sie waren vor kurzem in Albanien, dem Kosovo, Bosnien, Rumänien und Kroatien.

Eine weitere Infektion wurde bei einem freiwilligen Test eines Österreich-Urlaubers festgestellt, auch ein Rückkehrer aus Australien wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Bis auf zwei Betroffene, die leichten Husten haben, zeigen die Infizierten keine Symptome.

Gesundheitsamt ermittelt alle Kontaktpersonen

Die Betroffenen wurden bei ihrer Ankunft am Flughafen, an den Teststationen an den Grenzen oder von ihrem Hausarzt getestet. Die Ergebnisse sind dann dem Gesundheitsamt übermittelt worden. Alle Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt die möglichen Kontaktpersonen, wie Familienmitglieder, aber auch deren Reisebegleiter und Sitznachbarn im Flugzeug.

1.053 Infizierte im Kreis Landshut seit März

Insgesamt 1.053 Personen wurden im Landkreis Landshut seit Mitte März positiv auf das Coronavirus getestet. Davon gelten 996 als genesen und haben die Infektion bereits überstanden. 40 Personen sind bislang verstorben.