Kreis Kulmbach: Weitere Festnahme nach Leichenfund

Nach dem Fund einer Leiche in Kasendorf im Landkreis Kulmbach, hat die Polizei eine weitere Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um eine 41 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Kulmbach. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ am Freitag Haftbefehl gegen sie, teilte die Polizei mit.

Dringender Tatverdacht: Ermittlungen wegen Mordes

Die Frau sei dringend verdächtig, an dem Tod des 48-Jährigen beteiligt gewesen zu sein, hieß es. Der Mann war am Dienstag, den 14. Februar, in einem Waldstück in der Nähe des Kasendorfer Ortsteils Peesten aufgefunden worden.

Bereits einen Tag später hatte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth und die Kriminalpolizei Bayreuth ermitteln inzwischen wegen Mordes gegen die beiden Tatverdächtigen.