Kreis Kulmbach: Mann droht mit Brandanschlag auf Friseursalon

Ein Mann hat in Mainleus im Landkreis Kulmbach damit gedroht, einen Friseursalon in Brand zu stecken.

Mann droht Friseursalon mit Molotowcocktail

Wie die Polizei mitteilt, habe der Unbekannte am Montagnachmittag in dem Geschäft angerufen und zunächst gefragt, ob eine vermeintliche Werbeanzeige für ein Firmenverzeichnis weiterlaufen solle. Nachdem eine Mitarbeiterin des Salons geantwortet habe, dass eine solche Anzeige gar nicht existiere, habe der Mann damit gedroht, in der Nacht die Schaufensterscheibe des Geschäfts einzuschlagen und einen Molotowcocktail in den Laden zu werfen.

Jetzt ermittelt die Polizei.