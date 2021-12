Kreis Kronach: Freibad produziert selbst Energie

Das Marktrodacher Freibad Rodach Beach produziert in Zukunft einen Teil seiner benötigten Energie selbst. Wie der Markt am Donnerstag mitgeteilt hat, wurde die Photovoltaikanlange auf den Schwimmbaddächern Mitte Dezember in Betrieb genommen.

Marktrodach: 255 Solarmodule auf dem Dach

Technisch startklar sei die Anlage bereits im Sommer gewesen, der für die Einspeisung des Stroms notwendige Anschluss habe sich wegen der Überlastung der Bundesnetzagentur jedoch verzögert, heißt es in der Mitteilung. Eine Firma aus dem Landkreis Kulmbach hatte insgesamt 255 Solarmodule installiert. Diese sollen in Zukunft etwa 80.000 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren. Rund 60 Prozent der Energie werde das Schwimmbad im Sommer als Eigenbedarf nutzen, der Rest werde in das Stromnetz eingespeist.

Stromkosten reduzieren sich deutlich

Die jährlichen Stromkosten für das Freibad lägen durchschnittlich bei 18.000 Euro. Diese würden sich ab dem kommenden Jahr auf 7.000 Euro reduzieren. Der Markt rechnet damit, dass sich die Kosten für die Anlage nach sieben Jahren amortisiert haben. Die Photovoltaik-Anlagen auf dem Freibad-Gebäude seien die ersten in der Gemeinde. Weitere Anlagen sollen folgen.