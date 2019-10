Kreis Kelheim: Strohballen auf Anhänger in Flammen

Großer Löscheinsatz am Abend auf der B15 neu im Kreis Kelheim: Am Dreieck Saalhaupt standen auf einem Lkw-Anhänger Strohballen in Flammen. Ein geplatzter Reifen hatte die Ladung in Brand gesetzt.

Stundenlanger Einsatz für Feuerwehren

Die Feuerwehren Bad Abbach, Saalhaupt, Teugn, Langquaid, Hausen und Kelheim Stadt waren über Stunden im Einsatz, die Bundesstraße war in dieser Zeit in Fahrtrichtung Landshut gesperrt. Die Einsatzkräfte verteilten das Stroh auf der Fahrbahn, um es besser löschen zu können. Immer wieder loderten Glutnester auf.

Lkw-Anhänger muss mit Kran geborgen werden

An dem Lkw-Anhänger entstand Totalschaden, er wurde später mit einem Kran geborgen und abgeschleppt. Eine weitere Firma transportierte das verbrannte Stroh zu einem Entsorgungsbetrieb. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig vom brennenden Anhänger abkoppeln.