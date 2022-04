Kreis Hof: Betrunkene Frau kommt mit Kleinlaster von Straße ab

In der Gemeinde Döhlau im Landkreis Hof ist am frühen Dienstagmorgen eine Frau mit ihrem Kleinstransporter von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 42-Jährige gegen 1.45 Uhr auf der B15 kurz vor Kautendorf auf dem Weg zu ihrer Arbeit in die Leitplanke gekracht. Sie blieb unverletzt.

Alkoholgeruch: Testergebnis zeigt Wert von mehr als zwei Promille

Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Fahrerin stellte die Polizei eine Alkoholfahne fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Führerschein der 42-Jährigen wurde sichergestellt und sie müsse nun mit einer hohen Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen, heißt es weiter.