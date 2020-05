Kreis Garmisch-Partenkirchen: Corona-Fälle in Flüchtlingsheimen

Sowohl in der Erstaufnahme-Einrichtung Abrams als auch in der Flüchtlingsunterkunft in Oberau sind Fälle einer Corona-Infektion aufgetreten. Insgesamt 14 Menschen sind an Covid-19 erkrankt; das bestätigt das Landratsamt. Isolation und strenge Quarantäne-Regeln sind die Folge.

Elf weitere Infizierte in Garmisch-Partenkirchen

Nachdem ein Bewohner in der Erstaufnahme-Einrichtung im Abrams-Komplex bereits Anfang der Woche an Corona erkrankt war, wurden rund 200 Abstriche genommen – von Asylbewerbern sowie vom Personal. Jetzt liegt das Ergebnis vor: Elf weitere Bewohner haben sich angesteckt. Teilweise waren sie schon isoliert, teilweise aber auch nicht. Die Infektionskette sei nicht mehr nachvollziehbar, sagt Stefan Scharf vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. Darum stehen alle 156 Bewohner unter Quarantäne, die Erkrankten sind alle isoliert.

Ausgangssperre in Oberau

Auch im Flüchtlingsheim in Oberau gibt es aktuell zwei Corona-Fälle. Bis alle Testergebnisse vorliegen, dürfen die 80 Bewohner die Einrichtung nicht verlassen. Ein Sicherheitsdienst überwacht das. Derzeit stimmen sich die Behörden ab, ob die Erkrankten nach München verlegt werden.

Zentrale Unterkunft für Corona-Infizierte

In der Landeshauptstadt gibt es in der Funkkaserne eine Unterbringung ausschließlich für Asylbewerber, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Mit dieser zentral organisierten Maßnahme will das bayerische Gesundheitsamt verhindern, dass Flüchtlingsheime zu Infektionsherden werden. Schließlich leben dort viele Menschen auf engsten Raum – dementsprechend hoch ist auch die Ansteckungsgefahr.