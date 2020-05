Kreis Freyung-Grafenau - nirgendwo ist es günstiger für Rentner

Das Leben in München ist teurer als im Bayerischen Wald - das ist bekannt. Mit am meisten bekommen das Rentner zu spüren. Jetzt hat eine Analyse im Auftrag einer Initiative der Deutschen Versicherer herausgefunden, dass die gleiche Rente im Landkreis Freyung-Grafenau fast 49 Prozent mehr wert ist als in München.

Vor allem die Mieten unterscheiden sich

Die regionalen Unterschiede sind für Rentner in Bayern besonders hoch. Das liegt nach Angaben der Studie beispielsweise an Gesundheitskosten und Mieten. Vor allem letztere unterscheiden sich extrem im Freistaat.

Günstige Orte in der Oberpfalz und in Oberfranken

Auch im Kreis Regen lebt es sich für Rentner günstiger als in vielen anderen Teilen Bayerns. Im Bezug auf die Rente ebenfalls seniorenfreundlich sind Orte in der Oberpfalz und in Oberfranken: genannt werden Tirschenreuth, Wunsiedel und Hof.

München deutschlandweit am teuersten

Teuer ist es für Rentner dagegen vor allem in einigen Gegenden Oberbayerns. Hinter der Stadt München liegen die Landkreise München und Starnberg auf Platz zwei und drei - und das nicht nur bayern- sondern bundesweit. Miesbach folgt auf Rang fünf und Dachau, Ebersberg und Fürstenfeldbruck auf den bundesweiten Plätzen sieben bis neun.

Großes Gefälle in Bayern

In keinem anderen Bundesland gibt es so große Unterschiede wie in Bayern - auch das geht aus der Erhebung hervor. Gründe dafür wurden nicht untersucht.