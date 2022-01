Kreis Forchheim: Huskys töten fünf Zuchthasen in Gehege

Zwei Huskys sind am Mittwochmorgen in ein Freigehege in Obertrubach im Landkreis Forchheim eingedrungen und haben dort fünf Zuchthasen getötet. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der Schaden rund 800 Euro und setzt sich aus dem geschätzten Wert der Tiere und kleinen Beschädigungen am Gehege zusammen.

Beim Gassigehen ausgebüxt: Hunde nicht angeleint

Huskys haben einen hohen Bewegungsdrang: Häufig werden die Tiere als Schlittenhunde eingesetzt. In diesem Fall wurde der hohe Drang nach Aktivität ihrem Halter zum Verhängnis: Die freilaufenden Hunde seien ihm zuvor, wohl beim Spazierengehen, ausgebüxt und dann in das Gehege eingedrungen. Die Huskys des Mannes seien zudem nicht ordnungsgemäß bei der Gemeinde gemeldet gewesen. Den Hundehalter erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.