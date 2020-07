Kreis Erding: Mehrere Schulklassen wegen Corona in Quarantäne

Im Landkreis Erding wurden unter Kindern einige Corona-Infektionen festgestellt. Daher verordnet das Landratsamt an einigen Schulen und an einer Kindertagesstätte Teil-Schließungen. Betroffen sind Klassen in der Grundschule Altenerding und im Korbinain-Aigner-Gymnasium Erding sowie eine Gruppe in einer Kindertagesstätte, so das Landratsamt Erding.

Teilschließung für zwei Wochen

Die Schließungen betreffen die Klassen, in denen die infizierten Schüler den Unterricht in der Präsenzphase besucht haben. Die Maßnahme wurde für jeweils zwei Wochen angeordnet.

Seit vergangenem Freitag sind im Kreis Erding 16 weitere Infizierte dazu gekommen. Ein Fall ist in einer Asylbewerberunterkunft in Hörlkofen aufgetreten, jetzt werden sämtliche Bewohner auf das Virus getestet. Insgesamt gibt es im Landkreis Erding mittlerweile 665 bestätigte Corona-Fälle. 619 Betroffene gelten als genesen.