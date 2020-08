Kreis Dingolfing-Landau: Vierte Teststation in Frontenhausen

Nach dem Corona-Ausbruch auf dem Hof eines Gurkenanbauers im niederbayerischen Mamming mit über 170 infizierten Erntehelfern wird es im Landkreis Dingolfing-Landau eine vierte Teststrecke geben.

Bürger können sich kostenlos testen lassen

Nach der Teststation in Mamming, die seit Montag in Betrieb ist, wurden diese Woche zwei weitere Corona-Teststationen in den Städten Dingolfing und Landau an der Isar aufgebaut, an denen sich Landkreisbürger kostenlos testen lassen können. Am Freitag geht in Frontenhausen die vierte Teststation im Landkreis in Betrieb, wie das Landratsamt angekündigt hat.

Trotz Testungen: Niedrige Zahl an Neuinfektionen

Ab 9 Uhr können sich auch in Frontenhausen Menschen kostenlos testen lassen. Für alle vier Corona-Teststationen gibt es inzwischen einheitliche Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Trotz der erweiterten Testmöglichkeiten beobachte man eine niedrige Zahl an Neuinfektionen, sagte Landrat Werner Bumeder (CSU). Insgesamt habe man seit Montag im Landkreis sieben Neuinfektionen registriert, so der Landrat. Beim sieben Tage R-Wert, der Reproduktionszahl, die beschreibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, ist der Landkreis Dingolfing-Landau mit 189 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bundesweit einsamer Spitzenreiter.

Testes der Mamminger Bürger bisher alle negativ

Trotzdem gibt es auch eine erfreuliche Nachricht: Bisher sind alle Tests der Mamminger Bürger negativ ausgefallen. Das gab Landrat Werner Bumeder (CSU) am Donnerstagabend bekannt. Insgesamt seien bislang rund 2.000 der gut 3.000 Einwohner von Mamming getestet worden. Von 90 Prozent der Tests lägen die Ergebnisse vor. Kein einziger war bislang positiv. "Damit wird immer deutlicher, dass das Virus nach dem Ausbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb nicht in die Bevölkerung getragen wurde", sagte Landrat Bumeder (CSU) zu den bisherigen Ergebnissen.