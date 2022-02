Kreis Bayreuth: Pferd stirbt bei Zusammenprall mit Auto

Bei Gefrees ist es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Pferd gekommen. Das Pferd überlebte den Unfall nicht, berichtet die Polizei.

Gefrees: Pferd reißt sich los und kollidiert mit Auto

Der 45-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatte eine 41-jährige Frau aus Gefrees ihren Wallach auf einem Weg am Ortsausgang von Wundenbach ausgeführt. Aus noch ungeklärter Ursache riss sich das Tier dabei los und lief auf die Kreisstraße. Dort kam es dann zum Zusammenprall.

Pkw und Pferd landen im Straßengraben

Dabei wurden sowohl das Pferd als auch das Auto in den Straßengraben geschleudert. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 20.000 Euro, das Auto wurde abgeschleppt. Der Autofahrer begab sich nach dem Unfall selbst in ärztliche Behandlung.