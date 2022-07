Kreis Bayreuth: Autos beschädigt und Hakenkreuze eingeritzt

Im Eckersdorfer Ortsteil Donndorf sind in der Nacht von Freitag (08.07.2022) auf Samstag mehrere Autos teils massiv beschädigt und mit Hakenkreuzen verunstaltet worden. Die Tat soll zwischen Freitag 21.30 Uhr und Samstag 12.10 Uhr erfolgt sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 15.000 Euro, so ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage.

Unbekannte verursachen rund 15.000 Euro Schaden an Autos

Unbekannte haben in der Bühlstraße in zwei geparkte Autos ein Hakenkreuz und SS-Runen gekratzt. Bei einem weiteren Fahrzeug sind die Windschutzscheibe zertrümmert sowie die Motorhaube und das Dach verbeult worden. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt, eine erste Anwohnerbefragung in der betroffenen Straße und angrenzenden Querstraßen habe bislang zu keinen Hinweisen geführt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Bereich der Bühlstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bayreuth zu melden.