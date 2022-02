Kreis Bamberg: 500 Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt

In einem Zentrallager im Landkreis Bamberg haben Mitarbeiter eines Supermarktes große Mengen Kokain gefunden. Wie das Landeskriminalamt und sie Staatsanwaltschaft Bamberg erst jetzt mitteilen, waren die Drogen bereits am vergangenen Mittwoch in Bananenkisten entdeckt worden.

Kokain in Kilo-Paketen zwischen den Bananen versteckt

Die hinzugerufenen Polizisten hätten in einer umfangreichen Suchaktion schließlich mehr als 500 Päckchen und eine Gesamtmenge von mehr als einer halben Tonne Kokain gefunden. Das Rauschgift sei in jeweils ein Kilogramm schweren Paketen in den Bananenkisten vorgefunden worden.

Drogen in Würzburg: Bananenkisten zum Teil schon ausgeliefert

Teile der Bananenkisten waren zuvor bereits vom Zentrallager aus in umliegende Supermärkte ausgeliefert worden. Unter anderem in einem Markt in Würzburg seien 17 Päckchen des Rauschgifts sichergestellt worden. Die Funde sollen nun kriminaltechnisch untersucht werden. Die Ermittler erhoffen sich so Hinweise auf die Herkunft des Kokains.