Krebs im Lockdown: Wie eine Facebook-Gruppe Mut macht

Julia Sauerteig und ihr Verlobter Tolga Jungkunz spazieren um den Esbacher See bei Coburg. Um sie herum viel grüne Natur, klares Wasser und bestes Sommerwetter. Die beiden genießen das Zusammensein. Heute geht es der 23-Jährigen wieder gut. Im März 2020 was das ganz anders: Zu Beginn des ersten Lockdowns erhielt Julia die Diagnose Brustkrebs. So wie Julia geht es jährlich rund 20 Millionen Menschen. Brustkrebs ist die weltweit am häufigsten diagnostizierte Krebsart.

Julia kämpft im Krankenhaus alleine gegen den Krebs

Als sich Julia Ende März 2020 vor dem Krankenhaus von Tolga verabschiedet, sind ihre Gedanken schwer. Sie habe nicht damit gerechnet, das Klinikum wieder verlassen zu können und Abschiedsbriefe geschrieben, erzählt sie bei einer Pause auf einer Parkbank. In vielen Kliniken und Altenheimen herrschte damals wegen der Corona-Pandemie ein striktes Besuchsverbot. In dieser schweren Zeit alleine zu sein, das sei sehr schwer gewesen.

Unterstützung und Kraft durch Familie, Freunde und den Verlobten

Ihre Familie, Freunde und Tolga hätten sich unglaublich um sie gekümmert. Auch die Geburt eines Patenkindes wenige Wochen nach der Diagnose habe ihr Kraft zum Kämpfen gegeben, so die 23-Jährige. Auf der einen Seite sei durch Corona vieles schwerer gewesen, auf der anderen Seite habe sie sich durch die Hygieneregeln und durch Schutzmasken besser geschützt gefühlt.

Auch für ihren Verlobten Tolga sei die Zeit doppelt schwer gewesen. Während er für Julia da sein musste, steckte er mitten in der Ausbildung.

Bunt bemalte Steine als Mutmacher

Unterstützung fand Julia auch in einer Facebook-Gruppe namens "Frankenstones". Die Mitglieder der Gruppe bemalen Steine und legen sie in der Natur aus, damit andere sie finden. Auch Julia postete dort einen Stein, den sie für eine Freundin bemalt und ausgelegt hatte, die ebenfalls an Krebs erkrankt war. Auf diese Weise erreichte auch ihre eigene Leidensgeschichte die rund 20.000-Mitglieder große Community.