Kreativer Kreuzweg quer durch Elsenfeld

Passend zu Ostern hat die Pfarreiengemeinschaft Elsenfeld einen Kreuzweg der besonderen Art organisiert. Insgesamt 15 Stelen stehen in den drei Gemeindeteilen verteilt. Die Stationen des Kreuzweges wurden von Familien oder Einzelpersonen gestaltet und wollen zum Nachdenken anregen, aber auch Hoffnung schenken.

Kreuzweg als Alternative

Das Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft hat den kreativen Kreuzweg als Alternative zu dem sonst groß angelegten Familienkreuzweg organisiert, der am Karfreitag gemeinsam stattgefunden hätte. "Durch Corona ist es so, dass wir keine Prozessionen oder Wallfahrten durchführen können, da würde der Familienkreuzweg dazugehören.“, so Holger Oberle-Wiesli, Pastoralreferent in Elsenfeld, “So wollten wir es einfach machen, dass wir das weit auseinander legen in unsere drei Gemeinden.“ Der Kreuzweg ist insgesamt 17 Kilometer lang und soll noch bis zum Ende der Sommerferien stehen bleiben.

Auch Jugendliche beteiligen sich am Projekt

Die Stelen bestehen aus Holztafeln, die ein ansässiger Unternehmer spendiert hat. Diese Tafeln durften die Teilnehmer, die ausgewählt wurden, passend zur jeweiligen Station bemalen und bearbeiten. Auch der 17-jährige Jan Wiesner und der 18-jährige Moritz Bohlender haben eine Stele gestaltet. "Wir wollten mal zeigen, dass die Jugend auch sowas machen kann.“, so Jan, "Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir das auch können und dass auch unser Bezug zu sowas noch vorhanden ist.“ Die Eltern der beiden Jugendlichen haben die Idee zur kreativen Umsetzung für die Stele Nummer Vier mit dem Thema Mutterliebe gehabt. Die Holzarbeit haben die Jungs übernommen: "Jan’s Mutter hat das Motiv vorgezeichnet, und wir haben das dann ausgefräst und flambiert.“, so Moritz.

Hoffnung als zentrales Thema

An jeder Stele befinden sich in Folie verpackt Informationen zur jeweiligen Station des Kreuzweges, sowie Anregungen zum Gebet und Bemerkungen zur Vision der Künstler. Dieses Hintergrundwissen lässt sich auch mit dem Smartphone per QR-Code abrufen, der einen auf die Website der Pfarreiengemeinschaft und zur gescannten Station leitet. Der Kreuzweg will mit seinen kreativ und bunt gestalteten Stelen nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern insbesondere Hoffnung schenken. Diese Hoffnung spiegelt sich in jeder einzelnen Stele auf unterschiedliche Art und Weise wieder.